Авария пассажирского автобуса под Алуштой: 6 человек погибли, 46 ранены

Автокатастрофа пассажирского автобуса под Алуштой, в которой 6 человек погибли и 46 получили ранения, произошла из-за отказа тормозной системы. Об этом корреспондент ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

Трагедия произошла накануне вечером в 21:30 вблизи села Изобильное. Автобус с 52 пассажирами, среди которых было 12 детей, следовал из города Умань в Ялту. Шесть пассажиров погибли на месте ДТП, 46 получили ранения разной степени тяжести. Госпитализировано 26 человек, в том числе 11 детей. В тяжелом состоянии находятся 21 человек. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте без последующей госпитализации. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Эхо Москвы