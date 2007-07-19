Авария пассажирского автобуса под Алуштой: 6 человек погибли, 46 ранены

08:19, 19 июля 2007
Общество
1307 0

Госпитализированы 11 детей

Автокатастрофа пассажирского автобуса под Алуштой, в которой 6 человек погибли и 46 получили ранения, произошла из-за отказа тормозной системы. Об этом корреспондент ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

Трагедия произошла накануне вечером в 21:30  вблизи села Изобильное. Автобус с 52 пассажирами, среди которых было 12 детей, следовал из города Умань в Ялту. Шесть пассажиров погибли на месте ДТП, 46 получили ранения разной степени тяжести. Госпитализировано 26 человек, в том числе 11 детей. В тяжелом состоянии находятся 21 человек. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте без последующей госпитализации. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Эхо Москвы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter