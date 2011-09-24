УКБС выступает против налога с неполученной прибыли

Ассоциация “Украинский кредитно-банковский союз” (УКБС) обратилась в Государственную налоговой службы Украины (ГНСУ) с просьбой отозвать запрет на перенос убытков предприятий на последующие налоговые периоды (письмо ГНСУ №828/3/15-1212 от 8 сентября 2011 года и консультация в единственной базе налоговых знаний).

Как отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте ассоциации, в данном разъяснении ГНСУ поясняет, что в расходы II квартала в 2011 года включается только отрицательное значение I квартала т.г. без учета отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых периодов.

УКБС считает, что позиция налоговиков вынуждает предприятия платить налог с фактически неполученной прибыли, осложняя ведение бизнеса в Украине и увеличивая нагрузку на плательщиков.

Представители банковского сообщества отметили, что такой подход налоговиков противоречит нормам Налогового кодекса. Кроме того, это нивелирует позитивные сдвиги, заложенные в Налоговом кодексе (НК) относительно снижения ставки налога на прибыль.

Эксперты ассоциации отметили, что НК (п.150.1 ст.150 и переходными положениями) налогоплательщику предоставлено право включить отрицательное значение объекта налогообложения прошлых налоговых периодов в соответствующие расходы к полному погашению.

Также УКБС отмечает, что согласно научно-практическому комментарию Минфина, налогоплательщики также имеют право уменьшать результат деятельности на убытки прошлых периодов (которые возникли до 2010 года и не погашены на 1 января в 2011 года).

Кроме того, новой формой налоговой декларации по налогу на прибыль банка предусмотрено включение суммы отрицательного значения объекта налогообложения за первый квартал 2011 года с учетом убытков 2010 года. Поэтому предприятия, получившие убытки прошлого года, имеют право отразить отрицательное значение предыдущих периодов в полном объеме, опираясь не только на нормы НКУ, но и на нормативный акт ГНСУ.

При этом УКБС считает некорректным обнародование позиции ГНСУ в единой базе налоговых знаний за 1 день до окончания срока представления декларации по налогу на прибыль за ІІ квартал т.г.

“УКБС считает, что отзыв этих разъяснений будет отвечать задекларированным НК целям снижения фискального давления на субъекты хозяйствования и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций», – отметила генеральный директор ассоциации Галина ОЛИФЕР.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины разослала письмо с разъяснением, что убытки предприятий не переносятся на последующие периоды.

Сомнение в соответствии такой практики Налоговому кодексу выразил департамент по вопросам экономической политики Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).