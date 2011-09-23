В Одесской области 11-летняя школьница спасла при пожаре двух детей.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью МЧС Украины в Одесской области, благодаря мужеству 11-летней школьницы Виктории ДЕРЯДЬКО спасены от гибели в огне жизни 9-месячной племянницы Карины и чуть старшего братика Алексея.

По словам заведующего Сектором по чрезвычайным ситуациям Коминтерновской райгосадминистрации Сергея МЕЛЬНИЧУКА, «пожар в недавно приобретенном доме, где поселилась семья школьницы В.ДЕРЯДЬКО, случился в тот момент, когда взрослые отсутствовали – были на работе».

Старшая из трех детей, уточнил он, «проснулась от плача племянницы, которая задыхалась от сильной гари вследствие начавшегося пожара. Девочка не растерялась - быстро вынесла Карину во двор и бросилась спасать братика Алексея. Затем выкатила во двор загоревшуюся коляску и продолжила самостоятельно тушить водой из колодца разгорающееся пламя в доме…»

Когда с огнем управилась, школьница побежала к соседям, у которых имелся домашний телефон, чтобы вызвать бригаду «скорой помощи» и пожарников – требовалась помощь племяннице, получившей ожоги от загоревшегося матраца.

По словам С.МЕЛЬНИЧУКА, «прибыв в село Александровку, спасатели обнаружили, что храбрая девочка успешно справилась с их миссией – осталось лишь проверить, нет ли тлеющей углей, и госпитализировать ребенка в ожоговое отделение больницы».

Коснувшись причины возникновения пожара, С.МЕЛЬНИЧУК сказал, что «источником огня стала свеча, оставленная вечером на покрытом скатертью столе. Когда она догорела, занялась скатерть, затем огонь перекинулся на стоявшую рядом колыбель. Использовали же свечу в этом доме потому, что не успели после покупка дома подключить его к району электросетей».

«С учетом этого представители Новониколаевского сельсовета и Коминтерновской райгосадминистрации, прибывшие на место происшествия, не только отметили подарками храбрость 11-летней школьницы, но и обязались помочь матери многодетной семьи в ближайшие дни подвести в сельский дом электроэнергию», - заключил С.МЕЛЬНИЧУК.