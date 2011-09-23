Комитет ВР не поддержал приватизацию Почаевской лавры

Профильный комитет Верховной Рады не поддержал проект исключения Почаевской лавры из перечня объектов, которые не подлежат приватизации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Тернопольского областного совета Степан БАРНА.

«Позвонил мне депутат Ярослав КЕНДЗЁР, который является членом Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины. По его словам, профильный комитет отклонил исключение Почаевской Лавры из перечня объектов, которые не подлежат приватизации. Против выступили даже коммунисты», - рассказал С.БАРНА.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Верховной Раде зарегистрирован законопроект под номером 9105 «О Перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации» (относительно исключения из «Перечня» зданий Почаевской лавры)». Его подали депутаты Дмитрий ШЕНЦЕВ (Партия регионов) и Юрий БУТ (прошел по списку блока «Наша Украина – Народная самооборона», сейчас – член провластной депутатской группы «Реформы во имя будущего»).

16 сентября на пленарное заседание сессии Тернопольского областного совета выносился проект обращения к Президенту, парламенту и правительству относительно недопустимости рассмотрения законопроекта об исключении Почаевской лавры из перечня объектов, которые не подлежат приватизации.

Однако с двух попыток это обращение принять так и не удалось. Во время поименного голосования «за» проголосовали всего 50 депутатов из 69 присутствующих, 19 депутатов (из Партии регионов и «Единого центра») не голосовали.

В знак протеста фракция ВО «Свобода», которая инициировала обращение, отказалась принимать участие в дальнейшей работе сессии и покинула зал. Из-за отсутствия кворума сессия была закрыта.