Янукович накажет виновных в аварии под Львовом. Если увидит

Правительство примет решение об ответственности виновных в аварии под Львовом после завершения следствия и технических экспертиз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании правительства.

«Это резонансная авария, и нам нужно делать выводы, но только после того, как получим информацию экспертов, правоохранительных органов, ученых, в том числе собственников цистерн – предприятие Казахстана, которое транспортировало в Польшу фосфор», - сказал он.

Премьер-министр сообщил, что на месте происшествия пожар уже ликвидирован.

«Сейчас главной задачей становится ликвидация последствий аварии», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что общими усилиями «удалось не допустить худшей ситуации».

«Если мы увидим виновных – они будут наказаны в соответствии с законом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в 16.55 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожной перегонке Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн с опасным химическим веществом - желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелось. В 22.29 16 июля гашение пожара завершено и локализовано распространение токсичных продуктов горения.

В военно-клиническом центре Минобороны Украины в Западном регионе состоянием на вчерашний вечер находилось 15 пострадавших от разлива фосфора.