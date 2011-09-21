Комитет ВР предлагает вернуть инсулиновый завод государству

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения предлагает парламенту создать временную следственную комиссию по возвращению завода «Индар» в госсобственность и поддержать законопроект «О возвращении в государственную собственность пакета акций в размере 70.7016% уставного фонда ЗАО «Индар».

Члены комитета на заседании 20 сентября поддержали проект соответствующих постановления и законопроекта единогласно, сообщила в комментарии УНИАН глава парламентского комитета Татьяна БАХТЕЕВА.

По ее словам, «Индар» - завод стратегического назначения. Сохранить его является важным заданием, так как 70,7% акций принадлежит государству. 19 мая 2009 года коллегия судей хозяйственной палаты Верховного Суда Украины признала незаконной продажу государственного пакета акций в размере 70.7016% уставного фонда ЗАО «Индар» в пользу оффшорной компании. В комитет поступает огромное количество обращений и от пациентов, и от медиков, которые встревожены данной ситуацией. И, как мы уже знаем, 19 сентября Хозяйственный суд принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры, и эти акции, как и прежде, будут принадлежать государству».

Т.БАХТЕЕВА при этом отметила, что в 2007 году распоряжением правительства Виктора ЯНУКОВИЧА «Индар» был внесен в список предприятий, не подлежащих приватизации. По ее словам, на сегодняшний день «возврат акций, которые сейчас числятся за белизской компанией, – работа для правоохранительных органов».

Она напомнила, что на заседании комитета 14 сентября было единогласно принято решение о создании следственной комиссии. «Соответствующий проект зарегистрировал народный депутат Игорь ПЛОХОЙ. Сейчас ждем от всех фракций утвержденных кандидатур в состав комиссии, которая будет создана уже на этой неделе», - заявила Т.БАХТЕЕВА.

Как отметил член Комитета ВР по вопросам здравоохранения Вячеслав ПЕРЕДЕРИЙ, вопрос возврата государству украденных фармацевтических предприятий необходимо рассматривать в комплексе: «Эта вся история очень давняя. Был комитет. Я трижды ставил вопрос в комплексе. «Индар» - это маленькая капля того, что украдено у фармацевтической промышленности Украины, у государства. Это и «Здоровье народа», и исследовательский завод Государственного научного центра лекарственных средств, и «Биостимулятор». «Биостимулятор» не работает сейчас - это же преступление! В свое время завод «Биостимулятор» занимал 19% советского рынка. То, что нужно возвращать эти заводы, тут нет никаких сомнений. И это возможно, если будет высшая политическая воля, как она была при возврате «Киевгорстроя».

По словам В.ПЕРЕДЕРИЯ, он «задал вопрос новым хозяевам «Индара» - «У вас есть документация?». Передо мной выступал человек из МВД, хотел посмотреть документы с завода, а их никаких нет!».

«Я врач, и вижу страдания людей, и вижу их очень часто. И когда воруют у больных людей – это преступление и его нельзя искупить. …Все, что касается медицины, все остается безнаказанным. Начиная от преступных технологий, которые применяются к больным, и многое другое. Нужна принципиальность, нужно будоражить людей, я имею в виду высшее руководство, иначе ничего не будет», - считает В.ПЕРЕДЕРИЙ.

Еще один член профильного комитета Владимир КАРПУК отметил, что считает заслугой СМИ решение Хозяйственного суда г.Киева о возврате в госсобственность 70,7% акций завода «Индар». По словам депутата, 19 сентября «было решение Хозяйственного суда г.Киева о возвращении в госсобственность 70,7% акций завода «Индар». Считаю это событие заслугой средств массовой информации, которые озвучили на всю страну вопрос хищения семидесятипроцентного пакета акций завода «Индар».

«Дело на этом не завершится, - сказал депутат. - На заседании Комитета 14 числа мы инициировали проект закона «О возвращении в государственную собственность пакета акций в размере 70.7016% уставного фонда ЗАО «Индар». Мы этот законопроект подготовили, сейчас обсуждаем юридические нюансы и внесем документ в Верховную Раду, чтобы этот вопрос разрешился как можно раньше». По словам В.КАРПУКА, проект закона будет зарегистрирован в ВР 22 сентября.

Он также отметил, что «на заводе были предствители Министерства охраны здоровья. Объемы производства значительно сократились. Завод закупает китайскую субстанцию. Если раньше производили 10 килограммов, то сегодня на «Индаре» производство уменьшилось в десять раз. Если так будет продолжаться – завод потеряет свои мощности. Очевидна заинтересованность третьих лиц в том, чтобы завод не работал. Надежда на то, что виновных в хищении накажут сегодня появилась. Все зависит от общественного мнения, от активности средств массовой информации. Хочу поблагодарить журналистов, что вы не оставляете эту проблему вне своего внимания».

Бывшая глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО считает, что сегодня «все зависит от исполнения решения суда. И в этой ситуации в соответствии с законом об управлении объектами государственной собственности определяющая роль Министерства здравоохранения. Если министр не побоится этого сделать, то завод будет возвращен государству».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что несколько лет назад она «была инициатором, чтобы исключили этот завод из объектов, подлежащих приватизации, а В.ЯНУКОВИЧ, будучи премьер-министром, прислушался ко мне и подписал проект постановления. Тогда же шли угрозы мне и моей семье, а сегодня это стало основой для признания незаконной приватизации этого завода... Я счастлива тем, что сохранен еще один объект».

По словам экс-главы ФГИУ, «ГАК «Укрмедпром» (куда перед продажей была передана госдоля «Индара» - УНИАН) была создана в 1999 году, и в ее уставе написано, что сама компания решает все за государство. Таких делегирующих полномочий не должно быть, и с 2005 года я требую изменить сам устав, поэтому кроме «Индара» нужно спасать и другие предприятия, входящие в состав этого холдинга. И руководство этого холдинга должно отвечать за те отчуждения, которые проводились».

Справка УНИАН. ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает свыше 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

19 сентября Хозяйственный суд г. Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", единственного в Украине предприятия по производству отечественных инсулинов, которые были незаконно переданы офшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

По информации ГПУ, судом признано за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, проинформировали в ГПУ.