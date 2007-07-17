Шуфрич нашёлся в Лондоне

Отсутствие министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора Шуфрича на месте техногенной аварии во Львовской области породило немало вопросов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, Шуфрич находится в Лондоне, где возглавляет правительственную делегацию на заседании Ассамблеи доноров Счета ядерной безопасности ЕБРР и Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие".

"Сразу из Великобритании министр вылетит во Львов, на место техногенной аварии близ с. Ожидив", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Бужском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидов сошли с рельс и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного состава. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

При тушении пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бужского района, где проживают 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области. В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован. Из 6 населенных пунктов Бужского района временно отселены около 800 жителей. Госпитализированы 14 пострадавших.

На месте катастрофы находится министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, в тесной координации работают министерства обороны и здравоохранения.