Чтобы экономить на стипендиях, вузы могут "валить" лишних на сессиях

Министерство финансов Украины вопреки позиции Министерства образования и науки “запланировало” недофинансирование расходов на выплату стипендий на уровне 638 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Общественной инициативы «Студенческая защита», ссылаясь на анализ расходов на выплату студенческих стипендий в 2011 году, показателей индексации и проект государственного бюджета Украины на 2012 год.

“На выплату студенческих стипендий на 2012 год запланировано всего 4 млрд. 106 млн. грн., а потребность с учетом обязательной выплаты индексации составляет 4 млрд. 744 млн. грн., где на выплату стипендии необходимо дополнительно 106 млн. грн., а на ее индексацию - 532 млн. грн.”, - подчеркнул координатор общественной инициативы “Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.

В свою очередь президент Национального студенческого союза Анатолий ИГНАТОВИЧ заметил, что, к сожалению, далеко не всегда студенты, которые имеют право на стипендию, получают стипендиальные средства в полном объеме. В частности, согласно информации, которая поступает Национальному студенческому союзу, отдельные высшие учебные заведения допускают нарушение социальных прав студентов - стипендии выплачивались в меньшем размере, чем предусмотрено законодательством, не проводилась их индексация и тому подобное.

По словам А.ИГНАТОВИЧА, возможное недофинансирование высших учебных заведений из-за позиции Минфина может повлечь необоснованное “урезание” оценок студентов, чтобы сэкономить на стипендиях, что недопустимо.

Учитывая вышеупомянутое, Национальный студенческий союз и общественная инициатива “Студенческая защита” направили обращение в Министерство финансов и Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады по поводу необходимости увеличения финансирования выплаты стипендий в 2012 году на 638 млн. грн.

***На сегодняшний день студенты высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации получают стипендию в размере 720 грн. (530 грн. + 190 грн. – индексация 36%), повышенная стипендия - 802 грн. (590 грн. + 212 грн. - индексация).