В Украине будет +41°

Завтра в Украине ожидается сухая и жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 17-22°, на юге до 25°; днем 32-37°, в южной части местами 38-40°; в восточной части и Сумской области ночью 13-18°, днем 28-32°. Ветер южный, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. В Закарпатье - без осадков; температура ночью 17-22°, днем 33-38° (в горах ночью 11-16°, днем 22-27°).

19-20 июля - сухая и знойная погода с температурой ночью 20-25°, днем 35-39°, в южной, центральной, а 20 июля и в восточной части местами 40-41°, на побережье морей 27-32°; в западных, а 19 июля и в восточных областях ночью 17-22°, днем 32-37°. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. На Закарпатье – жаркая погода без осадков; температура ночью 19-24°, днем 33-38° (в горах ночью 13-18°, днем 20-25°).

21-22 июля – жаркая погода с температурой ночью 18-24°, на юге до 27°; днем в южной части (кроме побережья морей), восточных, а 21 июля и в центральных областях 35-39°, местами 40-41°, на остальной территории 30-34°, 21 июля в северных областях местами 35-37° (22 июля в западных областях жара спадет до 23-29°). Без осадков, только в западных областях кратковременные дожди, грозы (21 июля местами), в северной части отдельные грозовые дожди. В Закарпатье - кратковременные дожди, грозы (21 июля местами); температура ночью 19-24°, днем 21 июля 30-35°, 22 июля жара спадет до 24-29° (в горах ночью 14-19°, днем 21 июля 23-28°, 22 июля 19-24°).

В Киеве и области в среду ожидается сухая жаркая погода с температурой в столице ночью 20-22°, днем около 35°; по области ночью 17-22°, днем 32-37°. Ветер южный, 5-10 м/с.

19-20 июля - сухая и жаркая погода с температурой ночью 20-25°, днем 35-39°. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

21-22 июля – жаркая погода с температурой ночью 18-24°, днем 30-34°, 21 июля местами 35-37°. Отдельные грозовые дожди.