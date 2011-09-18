В Тернопольской области разобрали древнюю церковь

В Тернопольской области решили переместить в другой район 245-летнюю деревянную церковь, что в селе Горенка Кременецкого района.

Как сообщил корреспонденту УНИАН настоятель церкви отец Михаил НОЙКО, который выступил инициатором перемещения церкви, такое решение было вызвано желанием спасти храм. «Здание начало гнить и разрушаться, здесь для него – неблагоприятные условия. Рассчитывали, что исторический памятник удастся перевезти, привлекши Национальный заповедник «Замки Тернопольщины», однако средств на это пока у государства не нашлось», – констатирует М.НОЙКО.

Поэтому настоятель церкви решил не ждать, а вместе со своим единомышленником, председателем районного Союза пасечников Андреем ШАЛАЕМ приступил к разборке церкви.

После завершения этого процесса церковь перевезут в село Залужье Збаражского района на Чернечью гору, где в перспективе хотят сделать музей под открытым небом.

Одновременно с установкой церкви на новом месте запланировано частично ее реконструировать, заменив деревянные блоки новыми.

При этом отец Михаил НОЙКО призвал все желающие и меценатов приобщиться к спасению церкви.