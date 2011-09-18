На правом берегу Днепропетровска отключат воду

Почти миллиону жителей правобережной части Днепропетровска и города Новомосковска с 20 сентября по 22 сентября будет прекращена подача питьевой воды в связи с планово-профилактическим ремонтом на коммунальном предприятии Днепропетровского облсовета «Аульный водопровод».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского городского совета.

Также будет проведен ремонт на Кайдацкой насосно-фильтровальной станции в Днепропетровске. На этих объектах планируется заменить и отремонтировать 225 единиц оборудования. В ремонтных работах примут участие около 850 специалистов и 100 единиц машин и механизмов.

Как сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации, на КП «Аульный водопровод» уже начата реконструкция быстрых безнапорных фильтров и системы сбора осветленной воды из отстойников, изношенность которых составляет 90%. До конца года планируется реконструировать 12 фильтров, в следующем году – еще столько же. На 2011 г. на перечисленные работы выделено 11,9 млн. грн. (9,92 млн. грн. – из госбюджета и 1,97 млн. грн.. – из областного бюджета). КП «Аульный водопровод» в течение 44 лет предоставляет питьевую воду около 2 млн. потребителей Днепропетровска, Днепродзержинска, Верхнеднепровска и прилегающих населенных пунктом Криничанского, Днепропетровского и Верхнеднепровского районов. Мощность предприятия составляет 600 тыс. кубометров питьевой воды в сутки.