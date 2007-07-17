Подчиненный Черновецкого погорел на взятках

Сотрудниками УСБУ в г. Киеве разоблачен и пресечен коррупционный механизм взимания взяток с физических и юридических лиц, который ввело 34-летнее должностное лицо Главного управления по вопросам защиты прав потребителей Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, в результате спецоперации при получении взятки в три тысячи гривен в подсобном помещении одного из крупных магазинов в Подольском районе Киева “на горячем” был захвачен посредник - 24-летний Д.

Упрощенная схема вымогания взяток заключалась в том, что, злоупотребляя служебным положением, чиновник инициировал проверки магазинов и других торговых точек города, по результатам которых директорам и представителям коммерческих структур давали понять, что за неналожение на них штрафных санкций необходимо оплатить “откупную”.

По материалам УСБУ прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц). Соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В целом, с начала года столичным Управлением СБУ уже разоблачено и пресечено 17 случаев взяточничества со стороны государственных служащих, правоохранителей, налоговиков и других должностных лиц. Все злоумышленники захвачены во время получения денег. Общая сумма изъятых взяток составляет четверть миллиона гривен.

В Управлении СБУ в г. Киеве действует телефон доверия. Если гражданам известны факты вымогания и получения взятки со стороны служащих государственных органов столицы можно позвонить по телефону по номеру: (044) 226-26-27. Информация, которая поступит, обязательно будет проверена, заверяют в пресс-центре. Согласно действующему законодательству, в отношении злоумышленников будут приниматься соответствующие меры. Телефон доверия работает круглосуточно.