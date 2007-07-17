Фосфорный пожар до сих пор не ликвидирован
10:43, 17 июля 2007Общество
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Подробности от председателя Бугской РГА
|Фото Reuters
Напомним, во Львовской области в Бугском районе на перегонке Красное-Ожидив вчера вечером перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором, следовавшие из Казахстана в Польшу. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовоспламенение 6 цистерн. Во время гашения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бугского района и отдельные территории Радехивского и Бродивского районов области.
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