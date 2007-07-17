Фосфорный пожар до сих пор не ликвидирован

Пожар, возникший в результате загорания цистерн с желтым фосфором, окончательно не ликвидирован, поскольку местами возникают новые очаги возгорания, а пены на их гашение не хватает. Об этом РБК-Украина сообщил глава Бугской районной госадминистрации (РГА) Николай Билинский. По его словам, пожар уже не такой интенсивный и мощный. По его словам, по последним данным, уже около 200 семей эвакуированы, но люди неохотно оставляют дома, поскольку в их дворах остаются скот и домашние животные и птица. Он добавил, что на месте происшествия работает около 40 спецмашин, но, по полученной им информации, у пожарных не хватает пены на гашение.

Напомним, во Львовской области в Бугском районе на перегонке Красное-Ожидив вчера вечером перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором, следовавшие из Казахстана в Польшу. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовоспламенение 6 цистерн. Во время гашения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бугского района и отдельные территории Радехивского и Бродивского районов области.