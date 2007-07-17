Джордж Буш обожает пиццу-чизбургер
10:02, 17 июля 2007Общество
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Шеф-повар поделилась секретами
Шеф-повар Джорджа Буша раскрыла тайну кулинарных пристрастий президента США.
Самым любимым блюдом главы Белого дома является пицца-чизбургер. Она включает в себя стандартную основу из сыра и томатной пасты с типичными ингредиентами для бургера, разложенными сверху. На обед Буш любит есть хлеб с арахисовым маслом, медом и кусочками орехов.
Обо всем этом шеф-повар Кристета Комерфорд поведала на ежегодном собрании ведущих кулинаров мира, которые кормят государственных деятелей и особ королевской крови, который проходил в Ницце.
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