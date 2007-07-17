Экологи заявляют об угрозе гибели уникальной аллеи в Ужгороде

Закарпатские экологи заявляют об угрозе гибели из-за заражения вредителями липовой аллеи в Ужгороде. Эта аллея считается самой длинной в Европе.

Как сообщила корреспонденту УНИАН ведущий научный сотрудник Закарпатского территориального центра по карантину растений Украинской академии аграрных наук, кандидат биологических наук Алла САДЛЯК, уже через 5-7 лет Ужгород может недосчитаться не одного десятка каштанов, которые уже заражены каштановой молью. Вредитель, который за год дает 5 поколений потомства, вызывает появление грибов-паразитов на деревьях, а также мешает синтезу органических веществ растения, то есть повреждает листья.

По словам А.САДЛЯК, причина распространения каштановой моли - крайне некачественная уборка опавших листьев, в которых и зимует вредитель. Кроме того, из-за отсутствия финансового обеспечения не была проведена химическая защита деревьев.

«Подобные проблемы есть, например, в Киеве и Севастополе, но там выработаны четкие программы борьбы с вредителем. У нас даже и этого нет. Областная пресса еще в мае сообщала об угрозе, нависшей над самой длинной липовой аллеей Европы, которая находится в нашем Ужгороде. До сих пор невыясненная болезнь (но есть предположение, что возбудителем ее стали токсичные вещества) поражает одиночные деревья, на которых уже сейчас много веток с пожелтевшими листьями», - рассказала А.САДЛЯК.