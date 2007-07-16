Подписание договора с компанией «Штрабаг» на реконструкцию ”Мистецького арсеналу”

18 июля в 13-00 в корпусе Старого арсенала (Январского восстания, 28) состоится торжественное подписание договора Государственного предприятия с компанией «Штрабаг» (Strabag, Австрия-Германия), которая стала победителем тендера на закупку работ по реставрации комплекса «Мистецький арсенал». В 13-30 состоится пресс-конференция на тему «Компания, которая реконструировала немецкий Рейхстаг, здание австрийского Парламента и Исторического музея в Вене определена генеральным подрядчиком сооружения комплекса «Мистецький арсенал» в Киеве». После пресс-конференции состоится экскурсия по территории „Мистецького арсенала”. Телефон: 8 (050) 861-63-29.