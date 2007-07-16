Подписание договора с компанией «Штрабаг» на реконструкцию ”Мистецького арсеналу”

15:49, 16 июля 2007
Общество
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18 июля в 13-00 в  корпусе Старого арсенала (Январского  восстания, 28) состоится торжественное подписание договора Государственного предприятия с компанией «Штрабаг»  (Strabag,  Австрия-Германия), которая стала победителем тендера на закупку работ по реставрации  комплекса «Мистецький арсенал». В 13-30 состоится пресс-конференция на тему «Компания, которая реконструировала немецкий Рейхстаг, здание австрийского Парламента и Исторического музея в Вене определена  генеральным подрядчиком сооружения комплекса «Мистецький  арсенал» в  Киеве». После пресс-конференции состоится экскурсия по территории „Мистецького  арсенала”. Телефон: 8 (050) 861-63-29.

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