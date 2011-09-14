Клюев: Украина ведет переговоры с МВФ по ценам на газ для населения

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможности неповышения цены на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

«Мы сейчас ведем переговоры с Международным валютным фондом, и у нас предусмотрено и в программе социально-экономического развития, и в проекте бюджета – мы ведем переговоры с МВФ о том, чтобы не повышать тарифы», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что в этом вопросе правительство проводит «нормальную прозрачную политику» и все показатели выполняются.

А.КЛЮЕВ также отметил, что в проекте госбюджета на 2012 год предусмотрено погашение разницы в тарифах на газ для населения.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября руководитель представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что дальнейшая реализация программы сотрудничества МВФ и Украины не сводится только к повышению тарифов на газ.

В частности, он отметил, что все условия, связанные с программой МВФ, были обнародованы ранее.

Из этого перечня выполнено условие по отмене законодательной нормы, которой Национальный банк Украины обязывался выкупать облигации внутреннего государственного займа, которые выпускаются на докапитализацию банков.

По поводу пенсионной реформы, М.АЛЬЕР отметил, что соответствующий закон уже поступил в МВФ, он сейчас переводится и анализируется.

Еще одно из условий программы, а именно повышение тарифов на газ, не выполнено.

М.АЛЬЕР напомнил, что повышение тарифов на газ на 50% в апреле текущего года было предусмотрено более ранними договоренностями. В последствии это условие было изменено на повышение тарифов в апреле на 20%, в июне – еще на 20%.

«Этого не случилось», - констатировал М.АЛЬЕР.