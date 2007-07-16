В кресло Богатырёвой сел Ткаченко

12:18, 16 июля 2007
Общество
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Решение принято 14 июля

Александр Ткаченко
Александр ТКАЧЕНКО избран почетным президентом Тендерной палаты Украины вместо Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТПУ, решение об избрании А.ТКАЧЕНКО было принято 14 июля на совместном заседании съезда и Наблюдательного совета Тендерной палаты Украины.

На заседании также было принято решение, что должность председателя Наблюдательного совета ТПУ, которую ранее занимал А.ТКАЧЕНКО, займет народный депутат V созыва Михаил МЕЛЬНИЧУК (фракция СПУ).

Первым вице-президентом ТПУ стал академик Юрий ПАХОМОВ - советник премьер-министра Украины.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА на днях заявила о сложении полномочий почетного президента Тендерной палаты Украины из-за того, что ее попытки реформировать сферу госзакупок наталкивались на «непонимание» и «сопротивление».

 

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