В кресло Богатырёвой сел Ткаченко

Александр ТКАЧЕНКО избран почетным президентом Тендерной палаты Украины вместо Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТПУ, решение об избрании А.ТКАЧЕНКО было принято 14 июля на совместном заседании съезда и Наблюдательного совета Тендерной палаты Украины.

На заседании также было принято решение, что должность председателя Наблюдательного совета ТПУ, которую ранее занимал А.ТКАЧЕНКО, займет народный депутат V созыва Михаил МЕЛЬНИЧУК (фракция СПУ).

Первым вице-президентом ТПУ стал академик Юрий ПАХОМОВ - советник премьер-министра Украины.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА на днях заявила о сложении полномочий почетного президента Тендерной палаты Украины из-за того, что ее попытки реформировать сферу госзакупок наталкивались на «непонимание» и «сопротивление».