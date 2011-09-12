В ВР понимают, что за инсулиновый рынок идет мощная борьба

Вопрос инсулинового завода «Индар» давно вышел за рамки сферы здравоохранения и теперь лежит в плоскости правоохранительных органов.

Об этом УНИАН заявила народный депутат Украины из блока НУ-НС Лилия ГРИГОРОВИЧ, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг этого предприятия.

По мнению депутата, «этот вопрос уже лежит в плоскости правоохранительных органов - прокуратуры, Министерства внутренних дел, ФГИУ». «Парламентский комитет по вопросам здравоохранения поднимает эту проблему лишь потому, что все эти вопросы уже очень скоро могут трансформироваться в то, что завод не будет работать, что это кому-то будет очень выгодно, что наши больные останутся без инсулина и в нашу страну начнут завозить инсулин из другой страны. Ведь борьба за инсулиновый рынок идет очень мощная», - прокомментировала обострившуюся ситуацию вокруг завода «Индар» Л.ГРИГОРОВИЧ.

По ее словам, в кулуарах уже звучат предложения о том, что бы завозить инсулин из той или другой страны, где инсулин намного хуже и где завод построили намного позже. Назвать потенциального иностранного поставщика, лоббирование которого уже началось, политик отказалась, добавив лишь, что тот уже готов к сотрудничеству.

Народный депутат напомнила, что Верховная Рада Украины является не только законодательным, но и контролирующим органом. «Мы будем держать ситуацию на контроле. Именно для этого мы проводим 14 сентября специальное собрание комитета по здравоохранению, на котором нам доложат о ситуации на заводе как представители Министерства здравоохранения, так и представители Фонда госимущества, Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел и многие другие», - рассказала о предстоящем заседании Л.ГРИГОРОВИЧ.

«Главный вопрос, по которому мы собираемся - обеспечение бесперебойных поставок инсулина миллиону украинцев, которые ежедневно нуждаются в нем. Что касается приватизации более 50% акций такого стратегического завода, то ее вообще не должно было быть по определению. У нас есть списки госпредприятий, не подлежащих приватизации, в которых числится и «Индар». Основную информацию по этому вопросу ждем от Фонда госимущества», - резюмировала Л.ГРИГОРОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было оспорено в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, по свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых собственников предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

27 июля бывшие руководители ЗАО «Индар» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просят принять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.