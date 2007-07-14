Крымские татары и милиция сегодня провели ”войну нервов”

Крымские татары - участники так называемых "полян протеста" не перекрывали сегодня трассу Симферополь-Ялта, хотя еще вчера отдельные пикетчики обещали в первую половину дня субботы "блокировать путем хождения по пешеходным переходам" данную трассу.

Как передает корреспондент УНИАН, в Симферопольском районе на отрезке ялтинской трассы от села Лозовое до села Перевальное на некоторых пешеходных переходах сегодня действительно собрались небольшие группы крымских татар (от 20 до 40 человек в каждой группе). Они сидели вдоль трассы, у некоторых из них были флаги крымско-татарского народа.

Никаких действий по блокированию движения транспорта путем хождения по пешеходным переходам крымские татары не предпринимали. Причину отказа от проведения акции выяснить не удалось. По состоянию на полдень субботы крымские татары ушли с трассы.

Вместе с тем на ялтинской трассе от Лозового до Перевального было замечено очень большое количество сотрудников милиции, были также и сотрудники ГАИ. Группы милиционеров находились возле пешеходных переходов, а в некотором отдалении от автодороги были замечены автобусы, в которых также находились сотрудники МВД. Сейчас большая часть милиционеров уже уехала с трассы.

Как сообщалось, в понедельник, 9 июля, группа крымских татар, которые требуют выделения им земли под индивидуальную застройку, а также требуют узаконить земельные участки, устроила флеш-моб на трассе Симферополь-Ялта. Пикетчики переходили дорогу по пешеходным переходам, тем самым кратковременно блокировали движение автотранcпорта по ялтинской трассе. Пикетчики заявляют, что вынуждены проводить такие акции, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. По словам участников "полян протеста", власти Крыма просто игнорируют их требования.

Председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что крымско-татарские пикетчики перешли уже все границы. А.ГРИЦЕНКО потребовал от правоохранителей не допускать блокирования ялтинской трассы, особенно в курортный сезон.

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Владимир ХОМЕНКО также осудил акцию по блокированию трассы. По его словам, подобные акции являются "пиар-акциями", но совсем не способствуют решению земельного вопроса. В.ХОМЕНКО считает, что этот вопрос нужно решать за столом переговоров.