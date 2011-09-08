В Киевском изоляторе умер мужчина

09:58, 08 сентября 2011
Общество
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47-летний наркокурурьер

В Киевском изоляторе временного содержания в результате передозировки наркотиков умер мужчина.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, ссылаясь на заключение судебно-медицинской экспертизы.

По данным собеседника агентства, 47-летний наркокурьер перевозил в желудке контейнеры с наркотиками (по предварительным данным, кокаин). Однако количество контейнеров и какая именно в них была наркотическая смесь, устанавливаются.

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