Донецкая милиция задержала за преступления 155 подростков

Милиция Донецкой области за три месяца минувшего лета задержала 155 подростков, совершивших преступления.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника отдела криминальной милиции по делам детей облУВД Игоря СУСИДКО.

По его словам, в течение трех месяцев (июнь – август) за бродяжничество в области было задержано около 1,3 тыс. детей, за совершение преступлений - 155, за пьянство - 202, за административные правонарушения - 339 подростков. Также за этот период было установлено местонахождение 220 несовершеннолетних, которые находились в розыске как без вести пропавшие.

И.СУСИДКО подчеркнул, что особое внимание милиция уделяла взрослым гражданам, которые вовлекали детей в преступную деятельность. За летний период в отношении них было возбуждено 29 уголовных дел. Так, к уголовной ответственности привлекаются: ранее судимый за убийство 25-летний житель Горловки, который путем угроз втянул 11-летнего мальчика к курению марихуаны; 32-летний дончанин за склонение к употреблению первитина 15-летнего знакомого, обещая ему улучшение настроения и самочувствия; 23-летний житель Макеевки, склонивший 17-летнего лицеиста к употреблению психотропного вещества – эфедрина.

И.СУСИДКО рассказал, что милицией также неоднократно пресекались случаи вовлечения несовершеннолетних в асоциальный образ жизни. Так, возле ворот Покровской церкви в Донецке были задержаны 18-летний парень и его 12-летний знакомый, занимавшиеся попрошайничеством, оба жители Макеевки. В ходе разбирательства было установлено, что на протяжении двух месяцев старший угрозами заставлял малолетнего земляка просить у людей деньги, при этом отдавал ему лишь незначительную часть полученного. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ст. 304 УК Украины.

Сотрудниками Червоногвардейского райотдела милиции г.Макеевки выявлен факт использования 18-летней жительницей г.Горловки своей полуторагодовалой дочки в занятии попрошайничеством. Сначала юная мать просила подаяние в Горловке, а потом приехала с ребенком в Макеевку. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст.150 УК – «использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством». Ей грозит лишение или ограничение свободы на срок до 3-х лет.

В летний период сотрудниками милиции было проверено около 1250 неблагополучных семей. За злостное уклонение от воспитания своих несовершеннолетних детей в отношении родителей возбуждено 29 уголовных дел. За насилие в семье составлено 60 административных протоколов. За доведение несовершеннолетних до состояния алкогольного опьянения к административной ответственности привлечено 56 взрослых.

По представлению милиции 7 объектов торговли лишены лицензии на реализацию алкогольных напитков и табачных изделий.