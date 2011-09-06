Газпром: Правительство Украины ввели в заблуждение

Украина уже получает российский газ по цене ниже, чем у многих ее соседей, тогда как ставка на транзит через украинскую территорию выше действующих для целого ряда европейских стран. Действующие контракты "Газпрома "и НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам и транзиту соответствуют всем требованиям европейского газового рынка.

Об этом заявил во вторник журналистам глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

"Правительство Украины введено в заблуждение относительно цены поставок российского газа для украинских потребителей и ставки на транзит. Ставка на транзит через Украину значительно выше, чем в Германии, Польше и Словакии. Ставка на транзит привязана к цене газа, а цена газа для украинских потребителей значительно ниже, чем в Польше, Венгрии, Турции и Румынии", - сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН считает объективной цену поставляемого российским ОАО «Газпром» природного газа на уровне 230 долл. за тыс. куб. м.