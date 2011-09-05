Старейшие церкви напомнили Кириллу, что Украина - не каноническая территория РПЦ

Патриархи четырех старейших церквей мира и предстоятель Автокефальной церкви Кипра призвали Русскую православную церковь придерживаться своей канонической территории.

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на Христианский портал КИРИОС.

Как отмечается в сообщении, "из-за событий, которые недавно имели место в Православной церкви", Собор подчеркнул необходимость для всех православных церквей уважать и строго придерживаться географических границ своих юрисдикций "в том виде, как они определены священными канонами и Томосами об основании этих церквей".

Христианский портал КИРИОС отмечает, что «этими словами пентархия намекнула на непризнание канонического статуса Украинской православной церкви Московского патриархата как «неотъемлемой части» Московского патриархата, поскольку в Томосе об автокефалии Православной церкви в Польше, выданном в 1924 г., Константинопольский патриархат констатировал, что никогда законным образом не отказывался от своей юрисдикции над Киевской митрополией. Относительно же всей Московской патриархии и ее канонических границ Константинопольский Собор придерживается Томоса 1589 г., согласно которому территория нынешней Украины не входит в состав Московского патриархата.

При этом КИРИОС вспоминает комментарий УПЦ Киевского патриархата, который говорит, что пентархия – это способ Константинопольского патриархата дать понять РПЦ, "кто в доме хозяин".

*** «Пентархия» - (от греч. «пять» и «власть» - пятивластие) - система верховенства в христианской церкви пяти патриархов (Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии, Иерусалима), при первенстве Рима, которая состоялось после IV Вселенского Халкидонского собора (451), когда был установлен Иерусалимский патриархат.

«Томос» (от греч. - «кусок», «резать», «делить») - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного уклада. В частности, путем издания Томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.