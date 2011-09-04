Азаров: день был очень тяжелый, но это общение меня вдохновило

Премьер-министр Украины Николай Азаров намерен привлечет авторов популярных блогов к выработке и реализации правительственных решений. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Вчера (2 сентября. - Ред.) встретился с авторами популярных блогов, посвященных проблемам образования. Мне это было важно, поскольку к ним, их мыслям, прислушивается масса динамичных, современных людей – именно тех, на кого я рассчитываю как на «авангард» модернизации страны. Любые программы модернизации, разработанные в кабинетах чиновников, бессильны, если нет убежденных, увлеченных и грамотных людей, которые будут эти программы воплощать.

День был очень тяжелый. А в конце – это общение, которое, можно сказать, меня вдохновило. Очень интересные, содержательные ребята. Их и других надо привлекать к выработке и реализации правительственных решений. Договорились, что блоггеры пришлют свои предложения, а я по ним дам поручения. И договорились продолжить такие встречи.

В понедельник по возможности выложу видео нашого общения на Фейсбук", - пишет автор.