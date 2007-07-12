Фонд Екатерины Ющенко указывает СМИ на неточности в информации

Пресс-служба Международного благотворительного фонда «Украина 3000» сообщает, что в ближайшее время Фонд не планирует создавать киностудию.

Как заявили УНИАН в пресс-службе фонда “Украина 3000”, в словах первого заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимира КАЗАРИНА о создании в Севастополе украинско-российской киностудии при поддержке Фонда «Украина 3000», распространенной рядом СМИ, есть неточности.

Пресс-служба Международного благотворительного фонда «Украина 3000» отмечает, что приветствует любые инициативы, касающиеся съемок новых фильмов, создания киноплощадок, строительства киностудий и всего того, что возрождает украинское кино. В Фонде убеждены, что украинское киноискусство имеет большой потенциал и перспективы развития, особенно с приходом новых талантливых режиссеров, актеров, кинематографистов.

Также пресс-служба Фонда сообщает, что «Украина 3000» всячески поддерживает развитие украинского кинематографа, способствует его продвижению на мировой кинорынок, а также осуществляет ряд программ и проектов в его поддержку.

Как известно, 9 июля первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации В.КАЗАРИН заявил, что в Севастополе при содействии возглавляемого Екатериной ЮЩЕНКО фонда «Украина 3000» и при участии российского режиссера Федора БОНДАРЧУКА планируют создать украинско-российскую киностудию.