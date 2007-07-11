Что знают одесситы про НАТО?

Большинство жителей Одесского региона, как и Украины в целом, недостаточно проинформированы о деятельности Североатлантического альянса, целях и задачах этой международной организации. Такое мнение высказал сегодня на заседании «круглого стола» «Европейская и евроатлантическая интеграция: состояние и перспективы сотрудничества» заместитель главы Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его мнению, прежде всего тем, что «многие граждане все еще находятся в плену советской мифологии», можно объяснить неприятие определенной частью общества учений «Си бриз-2007», чем пытаются воспользоваться отдельные пророссийские политики, инспирируя протестные акции.

Между тем, руководство России взаимодействует со структурами НАТО намного интенсивнее Украины. «Если в рамках сотрудничества РФ и НАТО действует 11 рабочих групп, - отметил Н.СЕРДЮК, - то между Украиной и НАТО всего 5 таких групп». Язык фактов должен преобладать над языком мифов и слухов, отметил соорганизатор «круглого стола».

Проблему обеспечения одесситов достоверной информацией о НАТО, чтобы на ее основе каждый мог составить собственную точку зрения о деятельности Альянса затронул в своем выступлении на «круглом столе» и директор Центра информации и документации этой организации в Украине Мишель ДЮРЕ. «Практика показывает, - подчеркнул он, - что нехватка достоверной информации о деятельности Североатлантического альянса приводит к деформации представлений». А ведь главная задача НАТО – построение безопасности будущего. Поэтому страны-участницы Альянса рассматривают укрепление безопасности Украины как элемент собственной безопасности стран. Что же касается вступления Украины в НАТО, то это зависит от решения народа, подчеркнул М.ДЮРЕ.

По убеждению Генерального консула Российской Федерации в Одессе Александра ГРАЧЕВА, не стоит отождествлять понятия «евроинтеграция» и «евроатлантическая интеграция». Российские политики никогда не выступали против стремления Украины вступить в ЕС. «Это ее право», - подчеркнул дипломат. Однако, по его мнению, «вступление в НАТО не улучшит систему безопасности Украины, хотя будут разрушены определенные связи Киева и Москвы в бизнесе, экономике и политике».

В «круглом столе» приняли участие ведущие ученые-политологи, депутаты, представители генеральных консульств, работающих в Одессе. Во время проведения мероприятия здание облгосадмиснитрации пикетировали активисты ПСПУ, прибывшие из Донецка и Крыма. Они скандировали «Не дадим НАТО вести украинский народ на убой!», «Руки прочь от Украины!». Вопреки решению суда, запретившего в Одессе антинатовские акции, в городе продолжают функционировать палаточные городки ПСПУ и КПУ в районе морского вокзала, разбит пророссийскими организациями подобный городок и возле поселка Гвардейское.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Одессе открылись двусторонние украинско-американские тактические учения военно-морских сил «Си Бриз-2007», которые проводятся в духе программы НАТО «Партнерство во имя мира».

В то же время, представители левых партий начали акции протеста против учений.