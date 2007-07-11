Погода на 12 - 16 июля

Завтра, 12 июля, в Украине погода существенно не изменится, днем до +31°, на западе ожидаются дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской и Винницкой областях местами пройдут очень сильные дожди. На остальной территории страны без существенных осадков.

Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет 11-16°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°, в южной и восточной части местами 33-35°.

На Закарпатье: кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град. Температура ночью 11-16°, днем 16-21° (в горах ночью 6-11°, днём 15-20°).

13-14 июля в Украине сохранится переменная облачность. В южной и восточной частях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-20°, днем жара спадет до 24-29° (только в восточных областях 13 июля ночью 18-23°, днем 28-33°). На остальной территории небольшие и умеренные дожди (14 июля местами).

Температура ночью 10-15°, днем 18-23°, в большинстве центральных областей ночью 12-17°, днем 21-26°.

На Закарпатье: 13 июля небольшие дожди, отдельные грозы; 14 июля без осадков; температура ночью 10-15°, днем 22-27° (в горах ночью 6-11°, днем 12-17°).

15-16 июля без осадков, только в восточных областях (ночью 15 июля и на севере Левобережья) отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, в южной части 15-21°; днем 22-28° (16 июля в южной части местами 30-32°).

На Закарпатье: без осадков; температура ночью 11-17°, днем 25-30° (в горах ночью 7-13°, днем 11-17°).

Завтра в Киеве и области кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди, град. Температура в Киеве ночью составит 17-19°, днем 27-29°; по области ночью 14-19°, днем 26-31°.

13-14 июля сохранится переменная облачность. 13 июля ночью умеренный, днем небольшой дождь; 14 июля местами слабый дождь. Снижение температуры ночью до 10-15°, днем до 18-23°.

15-16 июля в столице и области без осадков. Температура ночью 11-17°, днем 22-28°.