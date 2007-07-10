Будут ли нужны российским гражданам визы для въезда в Украину?

Посольство Украины в РФ опровергло слухи и домыслы о введении виз для граждан РФ. Как сообщил заведующий консульским отделом правительства Украины в РФ Иван Кухта, в соответствии с договором между странами от 16 января 1997 г., гражданам России и Украины для пересечения границы необходим внутренний или заграничный паспорт. Также они могут находиться на территории одного из государств без регистрации не более 90 суток. Детям до 14 лет в сопровождении родителей для пересечения границы необходимо свидетельство о рождении, если ребенок следует без родителей, то от родителей требует письменное разрешение, заверенное нотариусом.

И.Кухта также сообщил, что в 2005 г. Украину посетили 3,8 млн россиян, в том числе 117 тыс. туристов, в 2006 г. - свыше 5 млн граждан РФ, в том числе 113 тыс. туристов из России. К началу мая 2007 г. (данные согласуются с Федеральной миграционной службой РФ) Украину посетили 2,73 млн россиян, в том числе 34 тыс. туристов. Он отметил, что в нынешнем году не ожидается снижения количества российских туристов, посещающих Украину.

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