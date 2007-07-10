Почему Киевэнерго не возобновляет горячее водоснабжение ряда районов столицы

Акционерная энергетическая компания «Киевэнерго» заявляет, что газоснабжающие организации из-за долгов, которые составляют 30 млн. грн., что соответствует недельной текущей задолженности, не возобновили снабжение природного газа ТЭЦ-6 после ее ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АЭК "Киевэнерго".

Прекращение газоснабжения привело к критическому снижению надежности схемы электрообеспечения потребителей столицы и всего Киевского энергоузла, сделало возможным развитие аварии системного характера с массовым отключением жилых домов, учреждений охраны здоровья, учебных заведений и т.п.

"Несмотря на то, что уровень оплаты "Киевэнерго" за потребленный природный газ является одним из наивысших в Украине и составляет в настоящее время 95%, ДК "Газ Украины" не только не выделила необходимые для работы "Киевэнерго" объемы на первую декаду текущего месяца, но и дала поручение об отключении энергообъектов Компании от газоснабжения", – указано в сообщении.

Как следствие, "Киевэнерго" не имеет возможности возобновить горячее водоснабжение после испытаний ж/м Оболонь, Троещина, Лесной, Воскресенка. Под угрозой ограничения горячего водоснабжения оказались также жилые дома и социальные учреждения для незащищенных слоев населения в других районах города.

"Киевэнерго" считает такие действия газопоставщика безосновательными, принимает все возможные меры для нормализации ситуации и просит прощения за временные неудобства потребителей.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г.Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% – переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг», 11,9% – «Иока Холдингз Лтд» (Никосия, Кипр).