Сердючку вырезали из трансляции ”Славянского базара” на канале ”Россия”

Финалистка международного музыкального конкурса "Евровидение" Верка Сердючка снова пострадала из-за скандальной песни, исполненной на конкурсе "Евровидение-2007" в Хельсинки. К запретам выступать на территории России прибавилось еще и изгнание из телевизионного эфира. Шоу Андрея Данилко на сцене "Славянского базара" в Витебске, в ходе которого она даже станцевала с президентом Александром Лукашенко, вырезали из телетрансляции по каналу "Россия".

Друзья известного певца рассказали, что, узнав о своем отсутствии в телевизионной версии концерта, Андрей Данилко расстроился и обиделся, пишет издание "Твой день". "Это ужасно, - говорит Данилко. - Как так можно сначала пригласить на выступление, а потом вырезать из эфира?! Это же просто некрасиво. С тем, что меня не пускают выступать в России, я уже смирился, но не думал, что меня могут вот так обмануть".

"Почему-то все верят слухам, которые витают вокруг меня, - продолжает Андрей. – Но на самом деле ни один из них не соответствует действительности. Что же касается скандала в Витебске, то, мне кажется, это было спланировано заранее".

Более того, по сведениям "МК", из эфира вырезали и выступление другой победительницы "Евровидения" от Сербии Марии Шерифович.

На "Славянском базаре" в Витебске Верка Сердючка по традиции вышла с огромной звездой на голове к концу открытия фестиваля. Для начала напомнила всем про скандал с текстом ее песни в Хельсинки, потом ринулась к президентской ложе, где весь концерт от начала до конца сидел Лукашенко. Отвешивая шуточки типа: "А где ваш баян, Александр Григорьевич?" или "Давайте с вами на мобильник сфотографируемся?", артист поднял с места президента Белоруссии и принялся вместе с ним отплясывать.

В руководстве телеканала пока отказались комментировать эту цензуру. "Я в первый раз от вас об этом слышу, - прокомментировалаВиктория Арутюнова (советник председателя ВГТРК - Олега Добродеева). - Пока никаких комментариев от руководства по этому поводу точно не будет".

В мае этого года Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял второе место на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2007".

В России Данилко, как он сам утверждает, сильно "невзлюбили" после конкурса "Евровидение-2007", на котором Сердючка заняла второе место, обойдя российскую группу "Серебро". Как известно, после того как слова песни Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai были интерпретированы как "Russia, Good Bye" ("Россия, прощай"), в адрес Данилко стали раздаваться угрозы. Ему говорили, что концертная деятельность Сердючки в России будет прекращена.

Теперь директора крупнейших концертных площадок отказываются работать с популярным артистом. Его уже вычеркнули из списка гостей нескольких крупных российских фестивалей.

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