Городской председатель Ровно отказался от премии

Городской председатель Ривного Владимир ХОМКО отказался от премии ко Дню независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Ривненского горисполкома, где рассматривался вопрос о премировании городского председателя и его заместителей.

Мэр попросил исключить его из списка награжденных. «Премируйте остальных, а меня из этого списка вычеркните. Я не хочу», - сказал В.ХОМКО.

На заседании горисполкома также утверждено решение о награждении лучших жителей Ривного за их вклад в социально-экономическое и культурное развитие города. Награждение состоится в конце августа во время празднования Дня города.