Психологи назвали самые стрессовые события за годы независимости

За годы независимости наиболее стрессовыми событиями, которые повлияли на смену психологии украинцев, стали изменение геральдики, убийство журналиста Георгия Гонгадзе и Майдан 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил психолог Олег ПОКАЛЬЧУК.

Он отметил, что именно эти события на общем уровне задавали украинцам новые ориентиры. В то же время, по мнению психолога, финансовый кризис для украинцев стрессом не был. “Мы достаточно нищие, в принципе, и привыкли жить в бедноте”, - объяснил он.

О.ПОКАЛЬЧУК отметил, что у украинцев психология вольноотпущенных. “Она заключается в том, что человек, будучи освобожденным своим хозяином, продолжает жить и работать с ним, потому что это экономически выгодно и целесообразно”, – объяснил психолог.

Он утверждает, что этнической особенностью украинцев является готовность к переживанию драматизма. Если его нет, то они сами для себя его создадут. О.ПОКАЛЬЧУК называет это мазохистской тенденцией.

“Общественная психология украинцев является интегральной частью восточноевропейского организма. Этот орган немного больной”, – сказал О.ПОКАЛЬЧУК, отметив, что для украинцев сейчас характерная завышенная самооценка и завышенные социальные ожидания.

Психолог подчеркнул, что через 15-20 лет в Украине будет доминировать ментальность старых людей. “Она и сейчас доминирует, но, скажем, в 2050 году в Европе будет более 20% людей, которым за 60 лет”, – отметил эксперт.

В свою очередь психолог Алексей ШНЕЕР отметил, что по стилю мышления и складу характера граждан разделяет Украину на 3 части: Правобережную, Левобережную и Южную. “По моему мнению, беда в том, что за время независимости этой территории мы не пытались говорить о том, что это разнообразие должно работать в пользу государства”, – сказал он.

А.ШНЕЕР отмечает, что за годы независимости граждане Украины стали более раскованными, хотя они и переживают больше депрессивных и тревожных состояний. Также психолог отметил, что значительно увеличилось количество гражданских браков.