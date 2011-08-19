Психологи назвали самые стрессовые события за годы независимости
Финансовый кризис не напугал
За годы независимости наиболее стрессовыми событиями, которые повлияли на смену психологии украинцев, стали изменение геральдики, убийство журналиста Георгия Гонгадзе и Майдан 2004 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил психолог Олег ПОКАЛЬЧУК.
Он отметил, что именно эти события на общем уровне задавали украинцам новые ориентиры. В то же время, по мнению психолога, финансовый кризис для украинцев стрессом не был. “Мы достаточно нищие, в принципе, и привыкли жить в бедноте”, - объяснил он.
О.ПОКАЛЬЧУК отметил, что у украинцев психология вольноотпущенных. “Она заключается в том, что человек, будучи освобожденным своим хозяином, продолжает жить и работать с ним, потому что это экономически выгодно и целесообразно”, – объяснил психолог.
Он утверждает, что этнической особенностью украинцев является готовность к переживанию драматизма. Если его нет, то они сами для себя его создадут. О.ПОКАЛЬЧУК называет это мазохистской тенденцией.
“Общественная психология украинцев является интегральной частью восточноевропейского организма. Этот орган немного больной”, – сказал О.ПОКАЛЬЧУК, отметив, что для украинцев сейчас характерная завышенная самооценка и завышенные социальные ожидания.
Психолог подчеркнул, что через 15-20 лет в Украине будет доминировать ментальность старых людей. “Она и сейчас доминирует, но, скажем, в 2050 году в Европе будет более 20% людей, которым за 60 лет”, – отметил эксперт.
В свою очередь психолог Алексей ШНЕЕР отметил, что по стилю мышления и складу характера граждан разделяет Украину на 3 части: Правобережную, Левобережную и Южную. “По моему мнению, беда в том, что за время независимости этой территории мы не пытались говорить о том, что это разнообразие должно работать в пользу государства”, – сказал он.
А.ШНЕЕР отмечает, что за годы независимости граждане Украины стали более раскованными, хотя они и переживают больше депрессивных и тревожных состояний. Также психолог отметил, что значительно увеличилось количество гражданских браков.