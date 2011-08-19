Королевская предлагает отменить плату за справки из Госреестра

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщиина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ зарегистрировала в Верховной Раде законопроект (№9058), в котором предлагает отменить плату за получение выписки и справки из Единого государственного реестра.

В пояснительной записке к законопроекту Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене свидетельства о государственной регистрации юридического лица и физического лица – предпринимателя" было отменено свидетельство о государственной регистрации и вместо него предложено использовать выписку из Единого госреестра.

Однако, как показала практика, налоговые органы и Пенсионный фонд требуют от налогоплательщиков оригинал выписки из Госреестра. Кроме того, сведения из Госреестра также предоставляются в форме справки о наличии или отсутствии в Едином государственном реестре запрашиваемой информации. При этом получение информации из Реестра в форме выписки, выдержки и справки является платным», - отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее данным, стоимость выдержки составляет 51 грн. и 3,40 грн. за каждый лист, стоимость выписки составляет 17 грн., стоимость справки составляет 17 грн. и 3,40 грн. за каждый лист. Председатель парламентского Комитета считает, что постоянное получение указанных документов у государственного регистратора ложится тяжелым финансовым грузом на предпринимателей, особенно на представителей малого бизнеса.

Народный депутат отмечает, что в Украине уже открыт свободный доступ к Госреестру через сеть Интернет, и любое лицо может собственноручно убедиться в существовании того или иного контрагента. Поэтому Н.КОРОЛЕВСКАЯ предложила внести изменения в законодательство, которыми предусматривается, что за получение выдержки, выписки и справки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей плата не взимается. «Это позволит значительно уменьшить финансовую нагрузку на субъектов хозяйствования, ускорит и упростит получение предпринимателями справок из Государственного реестра. А значит мы сделаем еще один шаг в направлении дерегуляции, уменьшения уровня бюрократии и улучшим бизнес-климат в Украине», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.