Эксперты: кадетское воспитание формирует будущую элиту

Общественные организации выступают за развитие в Украине системы кадетского образования.

Об этом председатель организации «Всеукраинская ассоциация «Кадетское содружество» Владимир ЧЕПОВОЙ заявил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Система кадетского образования и воспитания как эффективная модель формирования управленческой элиты с детства: 20 лет независимости Украины - взгляд в будущее»

«Одной из проверенных моделей воспитания настоящих патриотов и граждан является система кадетского воспитания, которая на протяжении веков подтвердила свою эффективность», - отметил В.ЧЕПОВОЙ, добавив, что это понимали и в Советском Союзе, создав в 1943 году суворовские военные училища по образцу старых кадетских корпусов.

«Сегодня очень нужно, чтобы кадетское образование не стало модой, а стало системой подготовки к государственной службе, как военного, так и гражданского направления с юных лет, системой воспитания настоящей элиты», - добавил он.

По словам В.ЧЕПОВОГО, концепция кадетского образования предлагает использование опыта работы суворовских училищ, кадетских корпусов и учебных заведений подобного типа с раздельным обучением, систему подготовки педагогических кадров для них и систему организации управления данными учебными заведениями.

В.ЧЕПОВОЙ считает, что кадетская система воспитания и образования является «универсальной системой, которая не имеет национальных границ».

В свою очередь, председатель «Фонда возрождения кадетских корпусов» Роман САЗОНОВ сообщил, что вскоре будет сформирована рабочая группа по создания единого центра управления кадетскими учебными заведениями Украины.

По его словам, основными задачами введения системы кадетского образования и воспитания в Украине являются создание рациональной сети кадетских учебных заведений, которые обеспечивают подготовку к государственной службе; создание единого органа управления, который координирует, контролирует данные учебные заведения, принимает участие в их лицензировании и аттестации; создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для кадетских учебных заведений; совершенствование взаимодействия кадетских учебных заведений с высшими учебными заведениями.

Начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна Даниил РОМАНЕНКО добавил, что на сегодняшний день в Украине сеть военных лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, лицеев МВД и кадетских классов не объединена единой научно-методической базой, системой подготовки педагогических кадров и системой повышения их квалификации.