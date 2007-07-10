США призывают Россию гарантировать безопасность журналистов и свободу слова

Администрация Президента США Джорджа БУША призвала Россию обеспечить безопасность журналистов и гарантировать свободу слова. Об этом сообщает РИА «Новости».

"На 9 июля приходится третья годовщина убийства американского гражданина Пола Хлебникова, который являлся главным редактором российского издания журнала "Форбс", - говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США Шона МАККОРМАКА.

"Правительство США отмечает внимание, которое российское правительство на самом высоком уровне уделяет этому делу, и призывает его сделать раскрытие данного дела приоритетом для правоохранительных органов", - указывается в документе.

Госдепартамент США подтверждает готовность предоставить содействие российским властям "для того, чтобы исполнители этого злодейского преступления предстали перед правосудием".

"Запугивание и убийства журналистов являются вызовом для свободной и независимой прессы и для всех, кто уважает демократические ценности, и с этим нельзя мириться. Мы призываем Россию предпринять шаги, которые обеспечат защиту всех журналистов, позволят им работать в России без страха за свою жизнь и гарантируют свободу слова", - заявил официальный представитель Госдепартамента США.

Американский журналист П.Хлебников был убит четырьмя выстрелами из пистолета в Москве 9 июля 2004 года.