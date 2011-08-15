Родители учеников 4 школ угрожают прийти под окна донецкого губернатора

В Донецкой области родители учеников четырех школ требуют от председателя облгосадминистрации Андрея ШИШАЦКОГО обеспечить подготовку их учебных заведений к новому учебному году.

Об этом говорится в официальном заявлении родителей, текстом которого располагает УНИАН.

Родители учеников трех макеевских школ - №№ 3, 27 и 100, а также донецкой школы № 111 напомнили А.ШИШАЦКОМУ, что по всем четырем школам, которые решением сессий горсоветов должны были быть ликвидированы 1 сентября, суды в мае и июле вынесли постановления остановить их закрытие до окончания судебных разбирательств. Таким образом, школы должны работать в нормальном режиме, вести подготовку к новому учебному году, считают родители.

«Однако директорами школ № 3, 27 и 100, а также начальником управления образования Макеевского горсовета и Макеевским городским советом эти судебные решения не выполняются. На сегодняшний день не ведется подготовка указанных школ к новому учебному году. Директора школ заявляют, что у них нет указаний от своего начальства», - объясняют родители макеевских учеников.

Аналогичная ситуация происходит и в донецкой школе № 111, отмечают авторы заявления.

«Подготовка школы № 111 к новому учебному году не ведется, средства на ремонт не выделены, хотя в это же время на ремонт только туалетов соседней школы № 101 выделено 250 тыс. грн.», - заявляют родители и добавляют, что в школе также не осуществляется набор в первые и десятый классы, «хотя преступный, незаконный приказ о запрете набора в первые и десятый классы школы № 111 был отменен по протесту прокурора».

В связи с этим родители учеников просят А.ШИШАЦКОГО незамедлительно принять меры к обеспечению подготовки школ к учебному году.

Родители также информируют А.ШИШАЦКОГО, что поскольку на их заявления, зарегистрированные в канцелярии облгосадминистрации, не получен ответ и принять родителей губернатор не успевает, они оставляют за собой право осуществить во вторник, 16 августа, акцию протеста под стенами ОГА с привлечением журналистов, представителей политических сил и общественных организаций.

Родители обращают внимание А.ШИШАЦКОГО, что «времени на подготовку школ к новому учебному году не осталось совсем, а чиновники продолжают издеваться над родителями детей и преднамеренно не выполнять решения судов».