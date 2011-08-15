Данные о бунте в Лукьяновском СИЗО оказались «уткой»?

Государственная пенитенциарная служба Украины опровергает информацию о протестных действиях со стороны заключенных Лукьяновского СИЗО.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ведомства по поводу распространения в СМИ информации о якобы массовом неповиновении заключенных в Киевском следственном изоляторе.

«Государственная пенитенциарная служба Украины официально сообщает, что эта информация является ложной – указанное учреждение работает в обычном режиме, оперативное состояние и моральный климат среди арестованных в целом удовлетворительный, протестные действия со стороны заключенных в последние дни не фиксировались», - отмечается в сообщении.

Руководство Государственной пенитенциарной службы Украины, подчиненного регионального управления Киева и Киевской области, а также Киевского СИЗО, распространенную информацию считает очередной провокацией с целью дестабилизации обстановки в учреждениях Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как сообщалось, по данным газеты "Сегодня" (№ 178 от 15 августа), в Лукьяновском СИЗО семеро арестантов вскрыли себе вены.

"В столичном СИЗО на Лукьяновке, по слухам, разгорелся скандал. На днях семеро арестантов вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации учреждения, которое якобы ущемляет их права. Двое узников сейчас якобы находятся в медчасти изолятора. Но официального подтверждения этой информации пока нет", - отмечает издание.