Блок Черновецкого заявил о прекращении конфликта на ул. Приречной в Киеве

Депутаты Киевского городского совета от Блока Леонида Черновецкого прекратили конфликт между застройщиками и местными жителями на ул. Приречной, 5.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, об этом сообщила сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого Алла ШЛАПАК.

По ее словам, уже шесть лет жители этого микрорайона пытаются остановить строительство, разрешение на которое выдала предыдущая киевская власть. По словам местных жителей, общественные слушания по этому вопросу были проведены с грубыми нарушениями: жителей не допустили на обсуждение, а протоколы слушаний были фальсифицированы.

Кроме того, за годы ведения строительства окружающие дома покрылись трещинами и находятся в аварийном состоянии. Потому местные жители сегодня утром вынуждены были прибегнуть к крайним мерам: рискуя своим жизням, они легли перед бульдозеры на землю. Чтобы не допустить кровавой трагедии, на место инцидента срочно прибыли депутаты из Блока Леонида Черновецкого. Им удалось устроить конфликт и вынудить застройщиков прекратить строительство.

Как сообщила А.ШЛАПАК, депутатами Блока Черновецкого уже подготовлен проект решения об отмене “скандального строительства по ул. Приречной, 5, разрешенного предыдущей властью”. По ее словам, данный проект будет рассмотрен 12 июля на пленарном заседании сессии Киевского городского совета.

А.ШЛАПАК еще раз отметила, что в подобных противостояниях между застройщиками и жителями Блок Леонида Черновецкого будет всегда стоять на защите интересов исключительно местных жителей.

Она также призвала киевлян не поддаваться на провокации различных политических сил, которые обещают решить скандальные строительные вопросы путем митингов и протестов под стенами Киевсовета.