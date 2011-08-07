В аквапарке Алушты утонул 7-летний мальчик

В аквапарке курортно-рекреационного комплекса "Миндальная Роща" в Алуште утонул 7-летний мальчик, гражданин Молдовы. Об этом сообщает ТСН.

Несчастный случай произошел еще 4 августа. Как сообщили в ГУ МЧС в Крыму, приблизительно в 10 часов утра мальчик пошел купаться в бассейн с волнами, после чего другие отдыхающие нашли его без признаков жизни.

Ребенку пытались оказать первую помощь, но по прибытии "скорой помощи" врачи констатировали смерть мальчика.

Максимальная глубина бассейна с волнами в аквапарке составляет два метра, высота волны - до одного метра.

Напомним, недавно несчастный случай произошел с двумя пятиклассниками, которые утонули в Днепре. Дети из Драбовской школы купались посла экскурсии в Каневе, двое из них - 11-летний мальчик и его одноклассница - из воды так и не вышли. Позже спасатели нашли их тела.