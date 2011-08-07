В ЖЭКах установят камеры видеонаблюдения

В винницких ЖЭКах в этом году будут установлены камеры видеонаблюдения.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Начиная с августа, введен ежедневный прием граждан для руководства ЖЭКов.

Кроме того, с целью повышения уровня обслуживания населения работниками жилищно-эксплуатационных предприятий областного центра, в местах приема горожан будут устроены камеры видеонаблюдения, а сами приемные до конца текущего года будут переоборудованы – они станут прозрачными. Такие мероприятия позволят обеспечивать контроль над работниками ЖЭКов, а также сделают невозможными получение или же дачу взятки.

Городской председатель Владимир ГРОЙСМАН считает, что проведение встреч с жителями города следует проводить чаще для того, чтобы чувствовать настроения и потребности винничан. «Сегодня мы имеем позитивную динамику, однако диалога с жителями должно быть больше. Что касается приема граждан, департамент жилищного хозяйства должен создать четкие и прозрачные условия для общения с жителями на базе каждого ЖЭКа. Кроме того, такого понятия как прием граждан два разы в неделю быть не должно. Начиная с августа следует сообщить жителям Винницы о том, что прием в жилищно-эксплуатационных предприятиях будет осуществляться ежедневно», - отметил В.ГРОЙСМАН.