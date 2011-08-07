На фестиваль лемковской культуры приехали 10 тыс. гостей из-за границы

В Тернопольской области начался ХІІІ Всеукраинский фестиваль лемковской культуры «Колокола Лемковщины».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной государственной администрации, в этом году в фестивале примут участие около 10 тысяч гостей из Украины и из-за границы.

Началось мероприятие парадом участников фестиваля и возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко в городе Монастыриска. В 13.00 в урочище Бычева состоится торжественное театрализованно-художественное открытие фестиваля, поднятие Государственного флага Украины и флага Всеукраинского общества «Лемковщина». Также в рамках фестиваля состоятся открытия городка народных мастеров Украины, концертные выступления участников фестиваля, молодежные забавы и концерт известных украинских исполнителей. Завершит сегодняшнюю программу праздничный фейерверк.

Завтра же состоится торжественная литургия, после чего продолжится концертная программа фестиваля.

«Это мероприятие уже стало своеобразной визитной карточкой Тернопольщины и получило известность далеко за пределами Украины. В этом году, кроме традиционных мероприятий на фестивале – торжественное шествие по городу, зажжение ватры и тому подобное, мы еще организуем конкурс на лучшие лемковские блюда, а также представим две выставки лемковских работ – фотовыставку и вышитые картины», – сообщил председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН.

По его словам, также в урочище Бычева на территории Ватряного поля запланировано открыть музей под открытым небом «Лемковское село». В нем, в частности, будут представлены дом кузнеца, гончара, ветряная мельница, лемковская церковь и музей местного скульптора и художника Ивана МЕРДАКА.