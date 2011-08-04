Янукович думает, что Украина себя прокормит и еще другим останется

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Украина наполнит внутренний рынок собственной сельскохозяйственной продукцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время ознакомления с ходом строительства логистического центра с хранилищем для хранения свежих овощей и фруктов в городе Каховка Херсонской области.

«Очень скоро придет время, когда украинский рынок будет насыщен отечественной продукцией, часть которой мы будем экспортировать», - отметил Президент.

Строительство этого центра В.ЯНУКОВИЧ назвал одним из примеров того, как осуществляется модернизация страны. «Так вся Украина будет строиться и перестраиваться», – сказал он.

«Это хранилище - одна из составляющих логистической системы, которую мы должны построить в Херсонской области и которая создаст условия для выращивания урожая, его сохранения и реализации», – сказал Президент. Он подчеркнул, что таким образом будет создан «полный цикл производства – от подготовки качественных семян, рассады – до выращивания отборного конечного продукта».

Глава государства назвал этот проект хорошим примером успешного государственно-частного партнерства. «Путь выбран правильно. Нужна воля, скоординированная работа всех участников этого процесса – и власти, и предпринимателей», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, то, что он сегодня увидел в Херсонской области, дает уверенность в хороших перспективах области. «Сейчас здесь мы имеем первые примеры, первые «молнии» надежды, что Херсонская область начала подниматься. И если мы будем придерживаться политики развития из года в год – рост экономики, улучшение качества жизни людей, это, безусловно, приведет к тому, что регион будет процветать», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как отметили в пресс-службе Президента, логистический центр с хранилищем в г. Каховка будет осуществлять оптовые закупки, хранение, обработку, частичную переработку и перепакование овощной продукции. Первая очередь логистического центра уже готова принять нынешний урожай объемом 50 тыс. тонн, что, по словам инвесторов строительства, сделает хранилище крупнейшим в странах СНГ и Центрально-Восточной Европы.

Завершение всего комплекса строительных и пусконалагоджувальних работ запланировано на август 2012 года. После завершения строительства в центре одновременно можно будет хранить свыше 200 тыс. тонн овощей. Это хранилище станет крупнейшим в мире, утверждает заказчик строительства, генеральный директор компании «Грин Тим», президент компании «Чумак» Карл СТУРЕН.