Милиция накрыла порностудию, где в две смены трудились 25 девушек

В Донецке милиция ликвидировала подпольную порностудию, в которой работали 25 девушек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Согласно сообщению, двое местных жителей, 35 и 27 лет, около полугода назад в обычной двухкомнатной квартире установили компьютеры с видеокамерами и выходом в Интернет, подобрали несколько девушек и заключили договоренность с администрацией сайта, зарегистрированного в другой стране, в которой распространение порнографии не преследуется законом.

Через полгода, когда их «бизнес» развился, студию перебазировали в офис, состоящий из четырех отдельных помещений общей площадью 200 кв. метров. В них оборудовали 10 мест для девушек, которые работали в две смены. Всего же в студии числилось 25 девушек.

Обязанности между хозяевами видеостудии были жестко разделены. Один из них обеспечивал организацию работы, накладывал штрафные санкции на «недисциплинированных» девушек, отвечал за безопасность, разрабатывал меры конспирации. Второй имел соответствующее образование и занимался технической стороной дела: функционированием оборудования, регистрацией девушек, снятием со счетов денег.

По словам заместителя начальника управления по борьбе с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Донецкой области Андрея НЕБЫТОВА, специфика выявления и документирования подобных преступлений связана с тем, что злоумышленниками используется компьютерная техника и зарубежные сайты с высокими степенями защиты и безопасности.

«Тем не менее, специалистам нашего управления удалось собрать достаточное количество доказательств и задержать подозреваемых», - сказал А.НЕБЫТОВ.

Он отметил, что на момент прихода правоохранителей в порностудии находились 5 девушек и один из организаторов бизнеса. Его партнер был задержан по месту своего жительства вместе с еще одной сотрудницей студии.

«В ходе обыска изъяты около двух десятков системных блоков, видеокамеры, штативы и другое оборудование. Техника отправлена на компьютерно-техническую экспертизу…», - сообщил А.НЕБЫТОВ.

Он добавил, что у организаторов порностудии также были обнаружены наркотические средства – каннабис и амфетамин. Экспертиза подтвердила их употребление обоими мужчинами. В настоящее время оба организатора арестованы. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины «ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, совершенные группой лиц». По этой статье им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

К уголовной ответственности по той же 301-й статье УК привлекаются и девушки, потому что они принимали непосредственное участие в создании и распространении порновидео.

«В основном это студентки различных вузов, и в ходе следствия они признаются, что прекрасно знали о незаконности такой «подработки», - заключил А.НЕБЫТОВ.