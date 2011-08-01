"Студенческая защита" требует не повышать плату за обучение

Руководство высших учебных заведений должно срочно привести размер платы за обучение в соответствие с законодательством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественной инициативы «Студенческая защита», ссылаясь на соответствующее письмо Министерства образования.

«Руководство высших учебных заведений должно срочно осуществить меры по приведению размера платы за обучение в соответствие с законодательством и недопущению повышения платы за предоставление платных образовательных услуг в 2011/2012 учебном году больше, чем на официально определенный уровень инфляции за предыдущий календарный год», - заявил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ. По его словам, об этом идет речь в письме Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 28 июля 2011 года за № 1/9-579 в адрес руководителей вузов.

«Министерство обращает внимание руководителей высших учебных заведений, что порядок предоставления платных образовательных услуг государственными и коммунальными учебными заведениями, утвержденный совместным приказом Министерства образования и науки, Министерства финансов и Министерства экономики от 23.07.2010 №736/758/902, определяет, что установление стоимости платной образовательной услуги должно осуществляться на основе экономически обоснованных расходов, связанных с ее предоставлением», - подчеркнул А.ЧЕРНЫХ.

Кроме того, «Студенческая защита» напоминает, что в соответствии с пунктом 6 статьи 64 Закона Украины «О высшем образовании», размер платы за весь срок обучения или за предоставление дополнительных образовательных услуг устанавливается высшим учебным заведением в денежной единице Украины - гривне, с учетом официально определенного уровня инфляции за предыдущий календарный год.

«Соответствующее письмо министерства в адрес руководителей высших учебных заведений стало следствием анализа обращений абитуриентов о необоснованном повышении платы за обучение в некоторых высших учебных заведениях на 2011/2012 учебный год», - подытожил А.ЧЕРНЫХ.