Мэр Донецка просит земляков не пить 5 дней

Мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО просит жителей города "не продавать, не приносить и не распивать спиртные напитки" в дни празднования 75-летия области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении мэра к жителям и гостям города, обнародованном накануне торжеств.

"Городской совет обращается к Вам с убедительной просьбой не продавать, не приносить и не распивать спиртные напитки в местах проведения массовых мероприятий", говорится в обращении. При этом А.ЛУКЬЯНЧЕНКО выражает надежду "на взаимопонимание, а также на то, что наши праздники пройдут в хорошем, приподнятом, дружеском настроении".

Мэр Донецка напоминает, что согласно плану праздничных мероприятий в городе в период с 5 по 9 июля проводятся выставки, вернисажи, концерты, спортивные соревнования. Кроме того, в рамках праздничной программы 7 и 8 июля на площади им. Ленина пройдет гала-концерт и массовое народное ярмарочное гуляние.