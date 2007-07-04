Украинская авиакомпания попала в черный список Евросоюза

Европейская комиссия внесла изменения в “черный список” авиакомпаний.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Согласно решению, запрещение на выполнение полетов над территорией Европейского Союза наложено на все 51 индонезийскую компанию, ангольскую пассажирскую авиакомпанию TAAG Angola Airlines и украинскую грузовую авиакомпанию Volare Aviation Enterprise.

Еврокомиссия также пересмотрела операционные ограничения, наложенные на пакистанские авиакомпании и перечень киргизских авиакомпаний. Кроме того, Еврокомиссия отметила, что несколько стран приняли предупредительные безопасности, запретив в одностороннем порядке полеты своих авиакомпаний в ЕС. Так, Российская Федерация запретила полеты в ЕС 4 пассажирским авиакомпаниям: “Кубанские авиалинии”, “Якутские авиалинии”, “Авиалинии 400” и “Кавминводавиа”; а также 6 другим операторам: «Газпромавиа», UTAir, KrasAir, «Атлант-Союз», «Уральские авиалинии» и “Россия”. Болгария и Молдова также запретили в одностороннем порядке полеты в страны ЕС ряда компаний, которые не отвечают европейским стандартам безопасности.

Как сообщал УНИАН, впервые “черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года. С того времени Еврокомиссия уже в четвертый раз пересматривает его.

Согласно интернет-сайту компании Volare Aviation Enterprise, она была создана в 1994 году. На сегодняшний день имеет в распоряжении 5 самолетов типа Ил-76, 6 – Ан-12, один – Л-410. Авиакомпания выполняет грузовые перевозки из Украины, а также перевозки между странами Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, Австралией и Китаем.