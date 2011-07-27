Лучшее название электропоездов «Hyundai» определят в конце августа

Победителей конкурса на название скоростных межрегиональных электропоездов производства компании «Hyundai Rotem», а также название предприятия, которое будет осуществлять скоростные перевозки, и его логотип конкурсная комиссия «Укрзализныци» определит до 26 августа этого года.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», соответствующий приказ подписал генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Согласно сообщению, в течение месяца, с 23 июня 2011 года, пока длился открытый всеукраинский конкурс, в адрес «Укрзализныци» поступило 1020 электронных версий конкурсных предложений. В каждой из них участники конкурса предложили для рассмотрения от 1 до 300 вариантов названий предприятия скоростного движения, его логотипа, а также названий межрегиональных электропоездов, поэтому сроки проработки комиссией конкурсных предложений увеличены.

Лучшее предложение, предоставленное участниками конкурса, будет определено в трех номинациях путем тайного голосования.

Как сообщал УНИАН, победителей ждет вознаграждение в размере 10 тыс. грн. и приглашение на презентацию открытия скоростного движения межрегиональных электропоездов производства компании «Hyundai Rotem», которые будут курсировать на маршрутах Киев - Харьков, Киев - Донецк и Киев - Львов.

Справка УНИАН. Скоростное движение вводится в рамках программы подготовки к проведению в Украине финальной части Чемпионата по футболу Евро-2012.

16 декабря 2010 года в Киеве ЮЖД и «Hyundai Corporation» подписали соглашение о поставке 10 новых межрегиональных электропоездов. Для обеспечения комфортной перевозки пассажиров на направлениях внедрения скоростного движения запланировано курсирование 6 межрегиональных двухсистемных электропоездов, производства «Hyundai Rotem», который поступят в Украину до начала Евро-2012, а еще 4 - до конца 2012 года.