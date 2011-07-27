Украинцы смогут ездить без виз еще в две страны

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Советом министров Боснии и Герцеговины об условиях взаимных поездок граждан, а также соглашение с правительством Аргентинской Республики об отмене виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после завершения заседания правительства первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО.

Он объяснил, что соглашение с Аргентиной предусматривает обеспечение введения безвизового режима между Украиной и Аргентиной на срок до 90 дней для граждан, которые отправляются с целью туризма и некоммерческой деятельности.

Соглашение с Боснией и Герцеговиной предусматривает безвизовый режим для всех категорий граждан на срок до 60 дней.