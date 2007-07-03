По Львовской области прошла буря

Сегодня около 17 час на территории Львовской области местами прошли шквальные дожди с сильным ветром, в результате чего пострадало несколько населенных пунктов, и один человек получил тяжелые травмы.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины по Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, больше всего пострадали населенные пункты Пустомитовского района. Так, в селе Деревач дерево упало на карету “скорой помощи”, повредив автомобиль. В трех населенных пунктах подтоплены жилые дома. На большинстве жилищ бурей сорваны крыши.

По словам П.Василенко, в результате падения деревьев пострадал один мужчина, которого с тяжелыми травмами спасатели МЧС госпитализировали в больницу.

Движение транспорта на большинстве магистралей Пустомитовского района перекрыто. Один автомобиль попал в ДТП.

На данное время ведутся работы по ликвидации последствий стихии.